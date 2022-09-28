Аргентинець може залишити столицю Франції.
Ліонель Мессі
28 вересня 2022, 09:35
Каталонський журналіст Мікель Бласкес повідомив у своєму Twitter, що Ліонель Мессі не продовжуватиме контракт із ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що аргентинець не прийматиме жодних рішень стосовно свого майбутнього до закінчення чемпіонату світу у Катарі, бо хоче зосередитися на виступах за збірну.
Втім, зараз ситуація може дещо змінитися.
Мессі добре розпочав новий сезон, проте не є повністю щасливим у Парижі.
Якщо подібні чутки будуть правдиві, то Барселона, а також Інтер Маямі, будуть активно боротися за повернення / підписання світової зірки.