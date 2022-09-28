Франция

Аргентинець може залишити столицю Франції.

Каталонський журналіст Мікель Бласкес повідомив у своєму Twitter, що Ліонель Мессі не продовжуватиме контракт із ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що аргентинець не прийматиме жодних рішень стосовно свого майбутнього до закінчення чемпіонату світу у Катарі, бо хоче зосередитися на виступах за збірну.

Втім, зараз ситуація може дещо змінитися.

Мессі добре розпочав новий сезон, проте не є повністю щасливим у Парижі.

Якщо подібні чутки будуть правдиві, то Барселона, а також Інтер Маямі, будуть активно боротися за повернення / підписання світової зірки.