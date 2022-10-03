35-річний футболіст може продовжити виступи за французьку команду.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
03 жовтня 2022, 13:25
Ліонель Мессі може продовжити контракт із ПСЖ, повідомляє журналіст Адрієн Греньє.
Аргентинець не проти продовження угоди із паризьким клубом. Порівняно з минулим сезоном, цього року Лео набагато щасливіший у ПСЖ.
При цьому Мессі ще не отримував пропозицій ні від ПСЖ, ні від інших клубів.
Чинний контракт 35-річного футболіста з парижанами розрахований до кінця цього сезону.
У 9 матчах нинішнього сезону Ліги 1 Мессі забив 5 голів та зробив 7 асистів.