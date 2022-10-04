Франция

ПСЖ спробує продовжити угоду з аргентинцем, яка спливає наступного літа.

Нинішня угода зіркового нападника Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен розрахована до літа 2023 року, тому вже зараз стоїть питання щодо його майбутнього.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 35-річний аргентинець розгляне питання щодо свого майбутнього вже наступного року, а не зараз.

За інформацією джерела, Барселона вже розпочала роботу над поверненням своєї легенди, тоді як ПСЖ хоче продовжити з ним контракт.

Оточення футболіста стверджує, що рішення у цьому питанні ще не зроблено.

У поточному сезоні Мессі провів 12 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.