Франция

Футболіст повернувся до свого колишнього клубу.

Колишній атакувальний півзахисник лондонського Челсі, Лаціо, Севільї та інших клубів Гаель Какута перейшов у Ам'єн.

Трансферне вікно вже зачинене, тому зрозуміло, що перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований на чотири роки — до літа 2026 року.

31-річний конголезець вже виступав за Ам'єн з 2019 по 2021 рік і був проданий у Ланс за 5 мільйонів євро.

Саме з Лансу він повернувся назад. У минулому сезоні на рахунку Какути 29 матчів і три голи за Ланс. У цьому році він зіграв два матчі у Лізі 1.