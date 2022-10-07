Футболіст повернувся до свого колишнього клубу.
Гаель Какута, ФК Ам'єн
07 жовтня 2022, 18:56
Колишній атакувальний півзахисник лондонського Челсі, Лаціо, Севільї та інших клубів Гаель Какута перейшов у Ам'єн.
Трансферне вікно вже зачинене, тому зрозуміло, що перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований на чотири роки — до літа 2026 року.
31-річний конголезець вже виступав за Ам'єн з 2019 по 2021 рік і був проданий у Ланс за 5 мільйонів євро.
Саме з Лансу він повернувся назад. У минулому сезоні на рахунку Какути 29 матчів і три голи за Ланс. У цьому році він зіграв два матчі у Лізі 1.