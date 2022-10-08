Франция

36-річний футболіст відправився відпочивати вже на 41-й хвилині гри.

У рамках десятого туру чемпіонату Франції ПСЖ вирушив на виїзд до Реймсу.

У цій грі вилучення заробив Серхіо Рамос. Іспанець намагався опротестувати рішення головного арбітра матчу П'єра Геллуста, за що отримав попередження.

Після цього футболіст не перестав сперечатися з арбітром, за що отримав червону картку та залишив поле.

Таким чином, Серхіо Рамос заробив видалення протягом однієї хвилини за розмови з суддею.