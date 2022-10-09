Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках десятого туру французької Ліги 1 ПСЖ вирушив на виїзд до Реймсу.

На 41-й хвилині гри Серхіо Рамос заробив вилучення, що, ймовірно, позначилося на кінцевому результаті.

0:0 – ПСЖ не зумів на виїзді здолати свого опонента.

Реймс — ПСЖ 0:0

Реймс: Діуф – Гравіліон, Адгабу, Абдельхамід – Фліпс (ван Берген, 76), Мунетсі, Лопі (Мбуку, 84), Локо – Матусіва – Балогун, Зенелі (Думбія, 79).

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньос, Данило – Мукієле, Руїс, Верратті (Вітінья, 46), Бернат – Сарабія (Хакімі, 88), Солер (Неймар, 57) – Мбаппе.

Попередження: Мунетсі, Гравілон, Локо – Рамос, Верратті, Хакімі, Неймар, Мбаппе.