Франция

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Парі Сен-Жермен у рамках 10 туру французької Ліги 1 в гостьовому матчі не зміг здолати Реймс.

Навряд чи колективу Крістофа Галт’є на шляху до мети допомогло вилучення Серхіо Рамоса під завісу першого тайму через два послідовні попередження за балачки з арбітром.

Гості намагались домінувати на м’ячі, проте в підсумку в бік їхніх воріт було спрямовано вдвічі більше пострілів, що залишає багато запитань перед матчем-відповіддю проти лісабонської Бенфіки.

Огляд матчу:

Реймс — ПСЖ 0:0

Реймс: Діуф — Гравіліон, Адгабу, Абдельхамід — Фліпс (ван Берген, 76), Мунетсі, Лопі (Мбуку, 84), Локо — Матусіва — Балогун, Зенелі (Думбія, 79).

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Данило — Мукієле, Руїс, Верратті (Вітінья, 46), Бернат — Сарабія (Хакімі, 88), Солер (Неймар, 57) — Мбаппе.

Попередження: Мунетсі, Гравілон, Локо – Рамос, Верратті, Хакімі, Неймар, Мбаппе.

Джерело: MEGOGO.