Франция

Конкуренцію аргентинцю складуть ще два забивних нападники.

Організатори французької Ліги 1 зазвичай не поспішають із визначенням кращого футболіста в "елітній" першості за попередній місяць, і вересень 2022 року в цьому плані не став виключенням.

Одразу трьох номінантів, які в середньому награли по три матчі за звітній період, удалось відібрати до фінального голосування, під час якого вболівальники матимуть можливість обрати найбільш гідного кандидата.

Претенденти на звання кращого гравця місяця в Лізі 1:

– Данго Уаттара (Лор’ян), 4 матчі (Клермон, Ліон, Нант, Аяччо) / 4 голи + 2 гольові передачі;

– Джонатан Девід (Лілль), 3 матчі (Монпельє, Марсель, Тулуза) / 3 голи;

– Ліонель Мессі (ПСЖ), 3 матчі (Нант, Брест, Ліон) / 1 гол + 3 гольові передачі;

Віддати голос за найкращого, на вашу думку, гравця вересня в Лізі 1 можна на сайті партнерів місцевої ліги, або нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за серпень отримав нападник Парі Сен-Жермен Неймар.