Франция

Паризький колектив зумів здобути три очки.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Франції ПСЖ у своєму полі приймав Марсель.

У запеклій боротьбі перемогу здобув колектив Крістофа Галтьє, а єдиний м'яч у грі забив Неймар у компенсований до першого тайму час.

ПСЖ – Марсель 1:0

Гол: Неймар 45+2.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Данілу (Мукієле, 25), Бернат – Фабіан, Верратті, Вітінья – Неймар (Солер, 88), Мессі (Сарабія, 79), Мбаппе.

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Баї (Жиго, 44), Балерді – Клос, Ронжье, Верету (Гує, 79), Тавареш (Каборе, 71) – Гендузі, Аріт (Ундер, 71) – Алексіс Санчес (Дьєнг, 79).

Попередження: Маркіньос.

Вилучення: Жиго, 72.