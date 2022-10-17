Франция

Аргентинець виділив дві національні збірні.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі вважає, що фаворитами на перемогу у ЧС-2022 є Франція та Бразилія.

"На титул претендують багато збірних. Я думаю, що серед них Бразилія, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія. Здається, ще якусь національну команду я забувся.

Якщо потрібно вибрати одну-дві команди, то зараз я вважаю головними фаворитами чемпіонату світу збірні Франції та Бразилії.

У Франції варіативний та дуже зіграний склад. Минулий чемпіонат Європи склався для них погано, але у Франції у складі видатні гравці, які давно працюють із цим тренером. Те саме стосується і Бразилії.

Вважаю, що саме ці команди – головні фаворити турніру, хоча на перемогу претендують усі великі збірні", — цитує Мессі RMC Sport.

Раніше Мессі заявив, що майбутній чемпіонат світу в Катарі стане останнім для нього.