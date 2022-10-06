ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Мундіаль в Катарі стане заключним для зіркового аргентинця.

Один із лідерів національної збірної Аргентини Ліонель Мессі, який виступає на клубному рівні за Парі Сен-Жермен, заявив, що майбутній чемпіонат світу в Катарі стане останнім для нього.

"Це буде мій останній чемпіонат світу — точно. Рішення прийнято", — цитує слова 35-річного аргентинця

TN Deportivo.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі визначиться зі своїм майбутнім у 2023 році.

Барселона вже працює над поверненням аргентинського форварда.