Франция

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Парі Сен-Жермен у рамках дванадцятого туру французької Ліги 1 здійснив візит до одного з аутсайдерів національної першості — Аяччо.

Колектив Крістофа Галтьє відкрив рахунок у середині першого тайму зусиллями нападника Кіліана Мбаппе, удало завершивши відтинок ігрового часу с постійним перебуванням на чужій половині поля.

Після перерви перевага гостей на м’ячі залишилась сталою, тож їм було неважко провести додаткові м’ячі зусиллями все того ж Мбаппе та Ліонеля Мессі вже на завершення ігрового часу.

Огляд матчу:

Аяччо — ПСЖ 0:3

Голи: Мбаппе, 24, 82, Мессі, 78

Аяччо: Леруа — Авінель, Гонсалес, Коне (Діалло, 74), Белаілі (Мангані, 83) — Кутадер, Маркетті, Юссуф, Баяла (Нурі, 57) — Муссіті-Око (Амума, 57), Ель-Ідріссі (Баррето, 74).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (Бітшіабу, 83), Мукіеле, Бернат — Верратті, Саншеш (Вітінья, 62), Фабіан Руїс (Заір-Емері, 83) — Солер (Сарабія, 71), Мессі, Мбаппе (Екітіке, 83).