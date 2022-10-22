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Аяччо — ПСЖ, twitter.com/Pablosarabia92/
22 жовтня 2022, 08:02
Парі Сен-Жермен у рамках дванадцятого туру французької Ліги 1 здійснив візит до одного з аутсайдерів національної першості — Аяччо.
Колектив Крістофа Галтьє відкрив рахунок у середині першого тайму зусиллями нападника Кіліана Мбаппе, удало завершивши відтинок ігрового часу с постійним перебуванням на чужій половині поля.
Після перерви перевага гостей на м’ячі залишилась сталою, тож їм було неважко провести додаткові м’ячі зусиллями все того ж Мбаппе та Ліонеля Мессі вже на завершення ігрового часу.
Огляд матчу:
Аяччо — ПСЖ 0:3
Голи: Мбаппе, 24, 82, Мессі, 78
Аяччо: Леруа — Авінель, Гонсалес, Коне (Діалло, 74), Белаілі (Мангані, 83) — Кутадер, Маркетті, Юссуф, Баяла (Нурі, 57) — Муссіті-Око (Амума, 57), Ель-Ідріссі (Баррето, 74).
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (Бітшіабу, 83), Мукіеле, Бернат — Верратті, Саншеш (Вітінья, 62), Фабіан Руїс (Заір-Емері, 83) — Солер (Сарабія, 71), Мессі, Мбаппе (Екітіке, 83).
Джерело: MEGOGO.