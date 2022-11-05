Франция

Чемпіон Франції хоче зберегти свого лідера.

Парі Сен-Жермен постійно активно працює на трансферному ринку, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції планує подовжити контракт з захисником Маркіньйосом до 2027 року.

Поточна угода між сторонами діє до літа 2024 року. В цьому сезоні захисник відіграв 20 поєдинків на клубному рівні, забивши гол.

Нагадаємо, що раніше Маркіньйос вийшов на третє місце за кількістю матчів у Парі Сен-Жермен.