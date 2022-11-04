Франция

Іспанський хавбек має м'язову травму.

Півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, у 26-річного іспанця м'язова травма, через що він пропустить усі матчі паризького клубу до старту майбутнього ЧС-2022 у Катарі.

Також зазначається, що найближчу гру проти Лор'яна пропустить захисник парижан Преснель Кімпембе, який має проблеми з ахіллом.

Нинішнього сезону Руїс провів 12 матчів, а на рахунку Кімпембе — 10 проведених зустрічей.

Нагадаємо, матч Лор'ян — ПСЖ відбудеться у неділю, 6 листопада, о 14:00 за київським часом.