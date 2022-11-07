Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

Напередодні у Франції грали "олімпійське" дербі між Марселем та Ліоном, яке цього разу відбувалось на полі стадіону Велодром.

Господарям не вдалось захопити ініціативу в першій половині гри, проте свою поодиноку спробу пробити в площину чужих воріт вони все ж таки зуміли реалізували зусиллями центрального захисника Жиго.

Після перерви "ткачі" повністю забрали на себе створення гольових моментів біля чужих воріт, але зрештою так і не пробили Пау Лопеса.

Огляд матчу:

Марсель — Ліон 1:0

Гол: Жиго, 43

Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго (Колашинац, 61), Балерді — Клосс, Ронж’є, Верету (Паєт, 85), Тавареш (Туре, 90) — Ундер (Гендузі, 61), Харіт — Санчес (Жерсон, 90+1).

Ліон: Лопеш — Густо, Боатенг (Дьоманд, 69), Люкеба, Тальяфіко — Какере (Тете, 76), Мендес, Лепенан (Шеркі, 76) — Ауар (Рейн-Аделаїд, 46) — Дембеле (Токо-Екамбі, 46), Ляказетт.

Попередження: Тете.

Джерело: MEGOGO.