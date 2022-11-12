Франция

Хорватський гравець може перебратися в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен ніколи не зупиняється в процесі посилення складу, проте іноді працює на далеку перспективу.

Як повідомляє авторитетний журналіст Николо Скіра, парижани націлились на 15-річного захисника Хайдука Луку Вушковіча.

Стверджується, що французький клуб готовий заплатити за таланта приблизно чотири мільйони євро та ще один у вигляді бонусів.

В цьому сезоні захисник провів 11 матчів на молодіжному рівні, відзначившись трьома голами.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен хоче подовжити контракт з Маркіньйосом.