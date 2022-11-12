Хорватський гравець може перебратися в Лігу 1.
Лука Вушковіч, фото Хайдук
12 листопада 2022, 09:24
Парі Сен-Жермен ніколи не зупиняється в процесі посилення складу, проте іноді працює на далеку перспективу.
Як повідомляє авторитетний журналіст Николо Скіра, парижани націлились на 15-річного захисника Хайдука Луку Вушковіча.
Стверджується, що французький клуб готовий заплатити за таланта приблизно чотири мільйони євро та ще один у вигляді бонусів.
В цьому сезоні захисник провів 11 матчів на молодіжному рівні, відзначившись трьома голами.
Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен хоче подовжити контракт з Маркіньйосом.