Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

У рамках п’ятнадцятого туру французької Ліги 1 Монако на власному полі програло Марселю в гольовій перестрілці.

"Монегаски" пропустили першими посеред стартової половини зустрічі за підсумком бездоганного штрафного від Алексіса Санчеса, проте вже під саму перерву відігрались за рахунок пенальті від Віссама Бен Єддера.

У другій половині гри перевага за кількістю створених гольових нагод була виключно за господарями поля, і вони навіть устигли вийти вперед за рахунком після голу Фолланда.

Проте зрештою Марсель провів відмінний заключний відтинок гри, і забезпечив собі три очки аж наприкінці компенсованого часу.

Огляд матчу:

Монако — Марсель 2:3

Голи: Бен Єддер, 45, Фолланд, 72 — Санчес, 35, Верету, 83, Колашинац, 90+7

Монако: Нюбель — Дісасі, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке Кайо — Фофана, Камара — Діатта (Вандерсон, 90+4), Фолланд (Якобс, 90+4), Головін — Бен Єддер (Емболо, 78).

Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Жиго (Колашинац, 83) — Клосс (Дьєнг, 74), Ронж’є (Гує, 83), Верету, Тавареш — Гендузі (Ундер, 74), Санчес, Харіт (Пайє, 62).

Попередження: Кмболо, Дісасі, Фофана — Санчес.

Джерело: MEGOGO.