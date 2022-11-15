Франция

Аргентинський футболіст похвалив іспанського наставника.

Ліонель Мессі вважає Пепа Гвардіолу найкращим тренером світу.

"Час Гвардіоли в Барселоні був винятковим періодом. Гвардіола прийшов і змусив нас рости як команда. У нього було унікальне покоління гравців.

Я шкодую, що на той час не отримував від цього більше задоволення. Не усвідомлюєш цього, коли займаєшся цим день за днем. Все було так просто, так природно, що ми не розуміли, що робимо. З часом розумієш, що це було щось унікальне.

Найкращий тренер, без сумніву. У ньому є щось особливе", — наводить слова Мессі Marca.

Нагадаємо, що Мессі та Гвардіола разом працювали з 2008 по 2012 рік.