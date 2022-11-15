Франция

Нападник ПСЖ розповів про свою популярність.

Ліонель Мессі іноді хочеться не привертати увагу інших людей.

"Бути Мессі має погану сторону. Я хотів би залишатися непомітним у багатьох речах. Іноді хочеться, щоб на тебе не дивилися, щоб ти не привертав увагу".

Також 35-річний футболіст розповів про свій шлюб.

"Дружину я знаю з семи років. Коли я приїхав до Барселони, ми бачилися раз на тиждень, але наші стосунки завжди були в мене на думці.

Я отримую поради від моєї родини та дружини. З родиною та друзями – я не Мессі. Найкраще, що відбувається зі мною – коли я проводжу час із сім'єю”.

Мессі розповів, що навчився отримувати задоволення по-іншому.

"Я навчився отримувати задоволення від речей по-іншому. Через свій вік і те, що стає все менше і менше, поки все не закінчується. Сьогодні я отримую набагато більше задоволення від усього, щодня в клубі та збірній", – наводить слова Мессі Marca.

У поточному сезоні Мессі провів 19 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку 12 голів та 14 результативних передач.