Нападник ПСЖ розповів про свою популярність.
Ліонель Мессі, Getty Images
15 листопада 2022, 14:59
Ліонель Мессі іноді хочеться не привертати увагу інших людей.
"Бути Мессі має погану сторону. Я хотів би залишатися непомітним у багатьох речах. Іноді хочеться, щоб на тебе не дивилися, щоб ти не привертав увагу".
Також 35-річний футболіст розповів про свій шлюб.
"Дружину я знаю з семи років. Коли я приїхав до Барселони, ми бачилися раз на тиждень, але наші стосунки завжди були в мене на думці.
Я отримую поради від моєї родини та дружини. З родиною та друзями – я не Мессі. Найкраще, що відбувається зі мною – коли я проводжу час із сім'єю”.
Мессі розповів, що навчився отримувати задоволення по-іншому.
"Я навчився отримувати задоволення від речей по-іншому. Через свій вік і те, що стає все менше і менше, поки все не закінчується. Сьогодні я отримую набагато більше задоволення від усього, щодня в клубі та збірній", – наводить слова Мессі Marca.
У поточному сезоні Мессі провів 19 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку 12 голів та 14 результативних передач.