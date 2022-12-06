Франция

Італійський хавбек зв'яже своє майбутнє з парижанами на наступні чотири роки.

Центральний півзахисник Марко Верратті найближчим часом підпише новий контракт із Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 30-річний італієць підпише нову угоду з паризьким грандом, яка буде розрахована на наступні чотири сезони.

Нинішній контракт Верратті із ПСЖ закінчується влітку 2024 року. Нову угоду незабаром буде укладено, про що оголосять офіційно.

Цього сезону італійський хавбек провів на клубному рівні 20 матчів, в яких він відзначився однією результативною передачею і отримав дев'ять попереджень.