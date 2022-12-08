Франция

Божевільну ставку за талановитих юнаків бразильський клуб відхилив через перемовини з Реалом.

Напередодні стало відомо про досягнення мадридським Реалом принципової згоди з бразильським клубом Палмейрас щодо трансферу нападника Ендріка Феліпе Морейри де Соузи, більш відомого як просто Ендрік, за 60 млн євро.

Таким чином безумовно талановитий юнак, який здатен закривати весь фронт наступу команди, найближчим часом стане гравцем "бланкос", при цьому відкинувши багатомільйонні пропозиції з боку інших клубів.

Зокрема, іспанські ЗМІ повідомляють про непристойну за розміром видатків ставку від французького Парі Сен-Жермен у розмірі 93 млн євро, яку Палмейрас був змушений відхилити.

Щоправда, чемпіонів Франції цікавив не тільки виключно Ендрік, а й його 15-річний партнер по атаці Естевао Вілліан Алмейда де Олівейра Гонсалвеш, більш відомий як Естевао, який ще не мав досвіду гри за дорослу команду.

Розставатись одразу з двома талантами "найзеленіші" не схотіли.

Нагадаємо, що в поточному сезоні бразильського футболу Ендрік забив дев’ять голів та віддав один гольовий пас у 14 матчах.