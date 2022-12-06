Іспанія

Бразильський талант має багато варіантів для продовження кар'єри.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо розповів нові подробиці можливого трансферу 16-річного таланта Палмейраса Ендріка до мадридського Реалу. Цього разу — вже з конкретною цифрою.

"Реал Мадрид тепер лідирує у гонці за підписання Ендріка, наполягаючи на цьому, як і повідомлялося в останні кілька днів. Тривають офіційні перемовини з Палмейрасом щодо гонорару у розмірі 60 мільйонів євро, включаючи доплати. ПСЖ і Челсі залишаються у гонці, конкретних переговорів з Барсою немає, але Реал попереду" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

У свої 16 Ендрік провів на дорослому рівні 14 матчів, у яких забив 9 м'ячів і віддав одну гольову передачу. Втім, бразилець привернув до себе увагу топів ще на юнацькому рівні.

Основна позиція 16-річного таланта — центральний нападник, проте він може зіграти і на обох флангах атаки. Робоча нога — ліва.

Раніше зацікавленість в Ендріку виявив головний тренер Барселони Хаві.