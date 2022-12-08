Франция

Чемпіон Франції зацікавився у нападнику.

Парі Сен-Жермен має доволі сильну атакувальну ланку, проте усе одно готовий зробити підсилення складу.

Президент клубу Насер Аль-Хелаіфі прокоментував можливе підписання Маркуса Рашфорд, контракт якого з Манчестер Юнайтед діє до літа наступного року.

"Він дивовижний гравець та ще й безкоштовний? Щоб отримати Рашфорда безкоштовно, клуб вишукаються в чергу. Ми зацікавлені, безумовно, ми цього не приховуємо.

Можливо, влітку, чому б і ні? Якщо він вільний агент, звичайно, ми можемо з ним поговорити безпосередньо, але ми не будемо з ним говорити зараз. Нехай він зосередиться на чемпіонаті світу, а потім, у січні ми з ним поговоримо", — наводить слова Аль-Хелаіфі Goal.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед до січня вирішить питання із контрактом Рашфорда.