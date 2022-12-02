Лідер збірної Англії може перебратись у столицю Іспанії.
МАРКУС РАШФОРД, GETTY IMAGES
02 грудня 2022, 17:25
Нападник МЮ та збірної Англії Маркус Рашфорд цікавий мадридському Реалу, повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, футболіст може стати заміною Каріму Бензема, який в цьому сезоні все частіше страждає від травм.
Якщо мадридцям вдастся домовитись з манкуніанцями, то за футболіста доведеться заплатити приблизно 60 мільйонів євро.
Нагадаємо, дубль Рашфорда допоміг Англії переграти Уельс та виграти свою групу на чемпіонаті світу.