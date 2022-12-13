Франция

35-річний футболіст, схоже, залишиться в Парижі.

Ліонель Мессі, швидше за все, продовжить контракт із ПСЖ, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, продовження угоди з паризьким клубом – найімовірніший варіант продовження кар'єри аргентинця.

Як і раніше, зазначається, що гравець збірної Аргентини не прийматиме остаточного рішення про своє майбутнє до завершення ЧС-2022.

У 13 матчах цього сезону Ліги 1 Мессі забив 7 голів і зробив 10 асистів.