35-річний футболіст, схоже, залишиться в Парижі.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
13 грудня 2022, 11:43
Ліонель Мессі, швидше за все, продовжить контракт із ПСЖ, повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, продовження угоди з паризьким клубом – найімовірніший варіант продовження кар'єри аргентинця.
Як і раніше, зазначається, що гравець збірної Аргентини не прийматиме остаточного рішення про своє майбутнє до завершення ЧС-2022.
У 13 матчах цього сезону Ліги 1 Мессі забив 7 голів і зробив 10 асистів.