Франция

Футболіст може бути проданий, але за величезну суму.

ПСЖ розглядає варіант з продажем головного активу клубу форварда Кіліана Мбаппе.

Його контракт розрахований до літа 2025 року, тому в клубі немає паніки щодо швидкого продажу футболіста.

Проте, якщо хтось буде готовий запропонувати за Кіліана від 300 до 350 мільйонів євро, пропозицію розглянуть.

"Якщо люди розуміють, яку цінність зараз має Кіліан, то вони зрозуміють, наскільки важливий він для клубу. Його масштаб величезний. Ціна? 300-350 млн. євро.

Так, Реал пропонував йому більше грошей, ніж ми, і він міг вибирати. Це найпотужніша заява. Він вибрав ПСЖ, і справа була не в грошах", — сказав один з керівників клубу в інтерв'ю The Telegraph.