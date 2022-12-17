Франция

Півзахисник Анже може змінити клуб.

Півзахисник Анже Аззедін Унахі вдалими виступами у складі збірної Марокко на поточному чемпіонаті світу привернув увагу серйозних клубів.

Інтерес до гравця прокоментував президент французького клубу Шабане:

"У нас багато пропозицій, до нас звернулися великі клуби з Італії, Іспанії, Англії, Франції. Ми хочемо завершити угоду зараз, але залишити гравця до кінця сезону", — наводить слова президента Фабріціо Романо з посиланням RTL France.

22-річний виконавець відіграв майже весь час у п’яти матчах Мундіалю-2022, на додачу до 14 зустрічей у поточному сезоні Ліги 1.

Портал Transfermarkt скромно оцінює вартість Унахі в 3,5 млн євро.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що на гравця претендує представник чемпіонату Англії — Лестер.