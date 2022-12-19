Франция

Колишній наставник Шахтаря поділився своїми думками про війну в Україні.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека прокоментував ситуацію з війною в Україні, де раніше працював та жив, очолюючи донецький Шахтар.

"Моя дружина та мій син українці, і ми залишили все там. А для українців, як і раніше, важко жити у повсякденному житті, коли Європа та решта світу відключаються від реальності подій

Ми менше говоримо про це, час іде, а війна триває. Люди там досі дуже страждають. Ми рухаємося до пори року, коли дуже холодно. У них більше немає електрики та води.

Дуже важко бачити всі ці страждання. Мені ще важче прийняти ситуацію. Світ недостатньо допомагає Україні", - наводить слова Фонсеки La Voix du Nord.

Нагадаємо, португальський фахівець очолював "гірників" з 2016 до 2019 року. Разом з Шахтарем він тричі ставав чемпіоном України та ставав володарем Кубка України, а також один раз брав Суперкубок країни.