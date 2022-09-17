Мігел Кардосу отримає нове місце роботи.
Мігел Кардосу, getty images
17 вересня 2022, 13:52
Колишній помічник Паулу Фонсекі Мігел Кардосу близький до підписання контракту із Сантосом, повідомляє A Bоla.
Стверджується, що керівництво бразильського клубу проведе переговори з тренером вже найближчим часом.
Проте Сантос не збирається укладати довгострокову угоду. Клуб готовий запропонувати контракт до кінця року з можливістю подовження.
Зазначимо, що після 11 матчів у чемпіонаті Сантос набрав 34 бали тай знаходиться на десятій строчці таблиці.