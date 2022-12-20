Франция

Іменитий португалець міг перебратися до чемпіонату Франції.

Останнім часом у пресі триває багато дискусій щодо того, де продовжить кар'єру зірковий нападник Кріштіану Роналду, з яким перед стартом чемпіонату світу-2022 Манчестер Юнайтед домовився про дострокове розірвання контракту.

Як повідомив колишній захисник збірної Франції та Марселя Базіль Болі, який працює нині експертом на телеканалі NW Sport TV, минулого літа 37-річний португалець міг перейти до марсельського клубу.

"Він вів переговори з Марселем. Думаю, він повинен був погодитися. Роналду привніс би щось нове у чемпіонат Франції.

Це талановитий гравець, хоч і трохи старий. Але у чемпіонаті Франції, я вважаю, він все ще міг би наводити страх на суперників. До того ж це Кріштіану Роналду — бренд", — цитує слова Болі BeIN Sports.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл Юнайтед пропонував Кріштіану Роналду контракт з майбутнім переходом в Аль-Наср.