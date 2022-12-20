Франция

Футболіст збірної Італії практично не спостерігав за катарським мундіалем.

Півзахисник Челсі та збірної Італії Жоржиньо зізнається, що спостерігав лише за іграми чемпіонату світу на фінальній стадії.

"Мене це абсолютно не цікавило, я навіть не знав часу початку матчів.

Це було дуже важко, особливо на початку, я не хотів дивитися ігри.

Я поїхав у подорож з родиною. Я двився лише пару ігор друзів, які грали на турнірі, але навіть не знав, коли починались матчі.

Не хотів дивитися, мені було нецікаво. Лише ближче до кінця першості любитель футболу Жоржиньйо повернувся і почав щось дивитися".

У 2018 році Жоржиньо перейшов у «Челсі» з «Наполі» за 57 мільйонів євро та виграв Лігу Європи та Лігу чемпіонів із «синіми».

Футболіст дебютував у національній команді в березні 2016 року.

Діючий переможець чемпіонату Європи несподівано поступився Північній Македонії у кваліфікації та не потрапив на чемпіонат світу.