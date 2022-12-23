Франция

Футболіст буде під наглядом правоохоронців.

Старший брат Поля Погба Матіас Погба був звільнений із в'язниці. Про це повідомляє Le Parisien.

Видання, зі слів адвоката Матіаса. пише про те, шо правоохоронні органи надалі будуть уважно стежити за чоловіком.

Йому заборонено спілкуватися з мамою, Полем Йео Моріба та іншими фігурантами гучної справи.

Також, поки він під адміністративним наглядом, йому заборонили користуватись соціальними мережами та виїжджати з Франції.

Нагадаємо, що Матіас Погба з вересня був затриманий за вимагання в Поля Погба викупу у розмірі 13 мільйонів євро.