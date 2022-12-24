Франция

Півзахисник Анже прокоментував інтерес до нього з боку інших клубів.

Виступи збірної Марокко на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, де африканська збірна в підсумку посіла четверту сходинку першої в історії серед команд свого континенту, не залишились поза увагою футбольної спільноти, тож найближчого трансферного вікна до футболістів Валіда Реграгі буде спостерігатись підвищений інтерес із боку інших клубів.

Безумовно, одного з найкращих півзахисників турніру, гравця центру поля французького Анже Аззедіна Унахі, це стосується ледь не в першу чергу, бо 22-річний виконавець продемонстрував футбол аж ніяк не рівня команди з останньої сходинки Ліги 1.

Марокканець, стосовно якого інтерес виявляє навіть каталонська Барселона, прокоментував останні трансферні чутки з приводу себе.

"Це саме Анже створив для мене можливість зіграти на чемпіонаті світу та показати всім свої якості. Якби я не був частиною стартового складу Анже або не грав у Лізі 1, я б не мав можливості зіграти на чемпіонаті світу у віці 22 років.

Перехід до Анже — важливий та відповідальний крок у моїй кар’єрі. Але тепер ми всі бачимо, що є клуби, які зацікавились мною. Це вибір, який потрібно буде зробити, і водночас той, який буде найбільш важливим для моєї кар’єри. Саме тому мені потрібно зробити його вірним чином.

Ми ще не знаємо, як розвиватимуться події. Чи перейду я кудись у січні? Чи підпишу я спочатку з кимось попередній контракт, після чого залишусь допомагати клубу, а потім піду найближчого літа? Я ще не знаю.

Я чекаю наступних кількох днів чи тижнів для того, щоб зробити правильний вибір. Я щодня спілкуюся з президентом клубу Саїдом Шабане. Упевнений, що ми зробимо правильний вибір для моєї кар'єри та для клубу", — заявив марокканський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Унахі 24 зіграних матчі.