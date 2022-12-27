Франция

Зірковий аргентинець пропустить щонайменше три матчі.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі пропустить найближчі три поєдинки своєї команди після перемоги збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022.

Як повідомляє TYC Sports, у французькому гранді очікують, що 35-річним аргентинець повернеться до клубу і приступить до тренувань у вівторок, третього січня.

Таким чином, Мессі точно не зіграє у рамках Ліги 1 зі Стасбуром (28 грудня) та Лансом (1 січня), а також пропустить матч у рамках Кубка Франції із Шатором (6 січня).

Очікується, що Ліонель зможе зіграти за ПСЖ у матчі з Анже, який відбудеться 11 січня.

Раніше повідомлялося, що Мессі досяг домовленості про новий контракт із Парі Сен-Жермен.