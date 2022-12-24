Франция

Легенда залишається у Парижі.

Лео Мессі тільки-но виграв чемпіонат світу-2022 у складі збірної Аргентини, проте чутки щодо його клубної кар'єри продовжують ширитися інтернетом.

Зокрема, не обійшов увагою майбутнє легенди відомий журналіст Гільєм Білагі, який є автором книги "Мессі. Геній футболу".

"Про майбутнє Мессі. Після чотирьох місяців розмов між Луїсом Кампосом і Хорхе Мессі (а також зустрічі між Хорхе і президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаіфі) є принципова домовленість щодо поновлення Лео. Він залишається у Парижі" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Відзначимо, що Луїш Кампуш — це спортивний директор парижан, а Хорхе Мессі — батько та агент епохального футболіста.

У нинішньому сезоні в активі Лео 12 голів і віддав 14 гольових передач у 19 матчах у ПСЖ. На Мундіалі у футболці "альбіселесте" Мессі забив 7 м'ячів і віддав 3 асисти у семи поєдинках.

Нагадаємо, що ПСЖ не дозволить Мессі представити Кубок світу паризькій публіці.