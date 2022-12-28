Франция

Рекордсменом у цій галузі є легендарний Тьєррі Анрі.

Монако у матчі 16 туру французької Ліги 1 у гостях обіграв Осер із рахунком 3:2.

У цьому матчі дебютним оформленим дублем відзначився півзахисник Монако Елісс Бен-Сегір.

За інформацією Football on BT Sport, Бен-Сегір став наймолодшим автором дубля в матчі Ліги 1 у складі Монако після Тьєррі Анрі.

На момент сьогоднішнього матчу Еліссу було 17 років та 315 днів, а Анрі на момент його першого дубля в Монако – 17 років та 255 днів.

Після 16 ігор Монако набрало 30 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.