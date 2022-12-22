Франция

Спортдир клубу перейшов на роботу в Челсі.

Легендарний нападник збірної Нідерландів і цілого ряду топових клубів Клас-Як Хунтелаар у 2021 році завершив футбольну кар'єру.

39-річний футболіст одразу перейшов на менеджерську роботу. Його запросив рідний Аякс, влаштувавши радником управління клубу.

Там він працює і зараз, але вже незабаром може піти на підвищення, переїхавши у Францію. Монако планує його призначити спортивним директором.

Справа в тому, що Лоуренс Стюарт, який займав цю посаду, стане спортдиром лондонського Челсі, і місце звільниться.

Відзначимо, що Хунтелар ще не знайомий з "кухнею" французького футболу, адже не грав за жоден місцевий клуб.