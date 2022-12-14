Причиною такого можливого рішення є травма Мануеля Ноєра.
АЛЕКСАНДЕР НЮБЕЛЬ, GETTY IMAGES
14 грудня 2022, 19:27
Курйозна травма Мануеля Ноєра змусила Баварію у терміновому порядку шукати голкіпера. Вже з'явилися новини щодо можливого трансферу хорвата Домініка Ліваковича, який прекрасно проявляє себе на чемпіонаті світу.
Втім, найперші чутки стосувалися Александера Нюбеля, який належить мюнхенцям і перебуває в оренді у Монако. Агент 26-річного голкіпера підтвердив, що його клієнт може повернутися до Мюнхена.
"Баварія повідомила мені, що вони контактують з Монако, рішення ще не прийнято. Алекс дуже розслаблений. Це комфортна ситуація", — цитує слова агента журналіст Фабріціо Романо з посиланням на
Abendzeitung.
Раніше повідомлялося, що Кейлор Навас також може замінити травмованого Ноєра у Баварії.