Німеччина

Причиною такого можливого рішення є травма Мануеля Ноєра.

Курйозна травма Мануеля Ноєра змусила Баварію у терміновому порядку шукати голкіпера. Вже з'явилися новини щодо можливого трансферу хорвата Домініка Ліваковича, який прекрасно проявляє себе на чемпіонаті світу.

Втім, найперші чутки стосувалися Александера Нюбеля, який належить мюнхенцям і перебуває в оренді у Монако. Агент 26-річного голкіпера підтвердив, що його клієнт може повернутися до Мюнхена.

"Баварія повідомила мені, що вони контактують з Монако, рішення ще не прийнято. Алекс дуже розслаблений. Це комфортна ситуація", — цитує слова агента журналіст Фабріціо Романо з посиланням на

Abendzeitung.

Раніше повідомлялося, що Кейлор Навас також може замінити травмованого Ноєра у Баварії.