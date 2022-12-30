Франция

Футболіст взяв паузу від клубного футболу.

Ніцца вже розпочала другу частину чемпіонату Франції поєдинком проти Ланса.

Проте один з гравців ще не повернувся до розташування клубу. Мова йде про Аарона Ремзі, який грав на чемпіонаті світу-2022.

Відомо, що Ремзі не просто відпочиває. Він дуже засмучений від вильоту своєї національної команди з ЧС-2022 і страждає.

Уельс, нагадаємо, не вийшов навіть з групи мундіаля, а останній матч команда провела 29 листопада. Проте Аарон навіть не спілкувався зі своїм тренером Люсьєном Фавром.

"Ні, він не повернувся. Він не дзвонив мені. Я міг би і сам, але… Ось так. Я думаю, що виліт з чемпіонату світу йому було важко переварити. Далі побачимо. Йому потрібен час, щоб справді оговтатись", — сказав Фавр.