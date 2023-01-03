Моторошний епізод стався під час матчу Ліги 1.
Ренн — Ніцца, twitter.com/RMCsport
03 січня 2023, 08:15
Майбутній суперник донецького Шахтаря за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, французький Ренн, напередодні за рахунок надзусиль та влучного пострілу Бенжамена Бурежо зумів вирвати перемогу наприкінці непростого домашнього матчу проти Ніцци (2:1).
Однак при цьому "червоно-чорні" на 36 хвилині залишились без свого лідера нападу Мартена Тер’є, який у одному з епізодів боротьби зазнав важкої травми коліна, після чого був замінений на бельгійця Жеремі Доку.
Головний тренер Ренна Бруно Женезіо наступним чином прокоментував пошкодження власного футболіста: "Цей епізод — найбільше розчарування вечора. У вівторок у нас буде більше новин щодо стану Мартена. Поки що це виглядає як коліно з набряком. Але ніколи все не минається добре, коли коліно гравця таким чином вивертається і потім роздувається.
Коли гравець отримує таку травму, ми відчуваємо, що це досить серйозний емоційний удар, це важко. У перерві всі гравці пішли до Мартена, щоб утішити його. Я залишив їх на самоті, а потім повернувся до обговорення речей, які ми мали виправити. І ми змогли повернутися до гри з високою якістю та інтенсивністю.
Замінити Мартена, знайти гравців такої якості в зимнє трансферне вікно неможливо. Будемо думати та чекати медичного вердикту. Але є гравці, здатні компенсувати його відсутність або утворити іншу ігрову систему, аніж 4-3-3. Будемо думати, що будемо робити. У нас є Жеремі Доку, Камалдін Сулемана та Дезіре Дуе, які, без сумніву, матимуть можливість проявити себе в більшій кількості матчів", — заявив французький фахівець.
До обговорення стану партнера за командою долучився й автор переможного голу Бенжамен Бурежо: "Після травми Мартена ми зібралися докупи, щоб сказати, що будемо грати за нього. Коли його винесли з поля, я потиснув йому руку. Він сказав мені, що ми маємо виграти гру. Я пообіцяв, що ми зробимо це заради нього.
У роздягальні нам було сумно та відчувалось пригнічення. Ця травма може бути дуже серйозною", — заявив французький виконавець.
Перший матч поміж Ренном та Шахтарем відбудеться 16 лютого