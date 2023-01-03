Франция

Моторошний епізод стався під час матчу Ліги 1.

Майбутній суперник донецького Шахтаря за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, французький Ренн, напередодні за рахунок надзусиль та влучного пострілу Бенжамена Бурежо зумів вирвати перемогу наприкінці непростого домашнього матчу проти Ніцци (2:1).

Однак при цьому "червоно-чорні" на 36 хвилині залишились без свого лідера нападу Мартена Тер’є, який у одному з епізодів боротьби зазнав важкої травми коліна, після чого був замінений на бельгійця Жеремі Доку.

Pire blessure pour un Homme, bon rétablissement à toi Terrier pic.twitter.com/LnkiqIFJJS — 💸 (@lasawce) January 2, 2023

Головний тренер Ренна Бруно Женезіо наступним чином прокоментував пошкодження власного футболіста: "Цей епізод — найбільше розчарування вечора. У вівторок у нас буде більше новин щодо стану Мартена. Поки що це виглядає як коліно з набряком. Але ніколи все не минається добре, коли коліно гравця таким чином вивертається і потім роздувається.

Коли гравець отримує таку травму, ми відчуваємо, що це досить серйозний емоційний удар, це важко. У перерві всі гравці пішли до Мартена, щоб утішити його. Я залишив їх на самоті, а потім повернувся до обговорення речей, які ми мали виправити. І ми змогли повернутися до гри з високою якістю та інтенсивністю.

Замінити Мартена, знайти гравців такої якості в зимнє трансферне вікно неможливо. Будемо думати та чекати медичного вердикту. Але є гравці, здатні компенсувати його відсутність або утворити іншу ігрову систему, аніж 4-3-3. Будемо думати, що будемо робити. У нас є Жеремі Доку, Камалдін Сулемана та Дезіре Дуе, які, без сумніву, матимуть можливість проявити себе в більшій кількості матчів", — заявив французький фахівець.

До обговорення стану партнера за командою долучився й автор переможного голу Бенжамен Бурежо: "Після травми Мартена ми зібралися докупи, щоб сказати, що будемо грати за нього. Коли його винесли з поля, я потиснув йому руку. Він сказав мені, що ми маємо виграти гру. Я пообіцяв, що ми зробимо це заради нього.

У роздягальні нам було сумно та відчувалось пригнічення. Ця травма може бути дуже серйозною", — заявив французький виконавець.

Перший матч поміж Ренном та Шахтарем відбудеться 16 лютого