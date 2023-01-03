Франция

Іспанець може залишити команду.

Керівництво Парі Сен-Жермен роздумує над майбутнім зіркового захисника Серхіо Рамоса.

Як повідомляє видання As, сумніви щодо підписання нового контракта з іспанцем з'явились після невпевненої гри проти Ланса (1:3).

В столичному клубі очікують, що гравець може демонструвати нестабільний рівень, тому готові відпустити його.

Поточна угода між Парі Сен-Жермен та Серхіо Рамосом розрахована до кінця цього сезону.

В цій кампанії на рахунку іспанця 22 матчі на клубному рівні, в яких він забив гол та зробив результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маркіньйос підтвердив факт переговорів із ПСЖ про продовження контракту.