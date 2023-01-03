Італія

Іспанець може перебратись до колишнього клубу свого партнера.

Французький Парі Сен-Жермен ще наприкінці минулого сезону запланував собі здійснити продаж низки виконавців, проте далеко не кожному з них у підсумку вдалось знайти собі новий клуб.

Іспанський воротар Серхіо Ріко належав до переліку тих, хто мав піти з команди, проте залишився на новий футбольний рік, і досі перебуває за спинами Джанлуїджи Доннарумми та Кейлора Наваса, не зігравши жодного матчу за цей час.

Допомогти з отриманням ігрової практики 29-річному іспанцю, як повідомляє італійська преса, може Мілан — колишній клуб італійського "першого номеру" ПСЖ, із якого він у свій час пішов із величезним скандалом.

У "россонері" наявний відмінний досвід роботи з агенцією You First Agency, яка представляє інтереси гравця, завдяки трансферу Дівока Орігі на правах вільного агента, через що перемовини очікуються стати доволі легкими для обох сторін.

ПСЖ наразі погодився на оренду свого футболіста, тоді як Мілан будує плани на кілька кроків уперед, і вже почав перемовини з воротарем бергамаської Аталанти Марко Спортьєлло, якого починаючи з наступного літа хоче бачити дублером Майка Меньяна.

Варто нагадати, що Ріко наприкінці минулого сезону грав у оренді в іспанській Мальорці, тоді як за все перебування в ПСЖ награв 24 зустрічі, пропустивши 16 голів та 14 разів відстоявши "на нуль".