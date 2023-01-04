Франция

Барселона непохитна в своїй позиції.

Каталонська Барселона під час чергового трансферного вікна змушена зіштовхнутись із фінансовими обмеженнями та необхідністю продавати власних виконавців, проте її позиція щодо окремої групи гравців ще й досі залишається невизначеною.

Наприкінці минулого сезону "блаугранас" ледь зуміли втримати в себе французького нападника Усмана Дембеле, який мав певний відтинок часу для того, щоб залишити команду в статусі вільного агента, однак усе одного підписав нову угоду на два роки.

У чинному контракті 25-річного футболіста зазначена клаусула в 100 млн євро, якої буде дотримуватись Барса під час перемовин із будь-яким претендентом на гравця, уключно зі французьким Парі Сен-Жермен, про що повідомляє іспанська преса.

Однак у чемпіонів Ліги 1 є одна цікава опція, яка полягає в банальному вичікуванні завершення поточного сезону, після чого відступні за Дембеле знизяться рівно вдвічі.

Разом із тим, спостерігається невизначеність із боку головного тренера Хаві відносно потреби в одночасному перебуванні Усман та його конкурента за позицією, Рафіньї, у складі його команди.

У поточному сезоні Дембеле відіграв 22 матчі, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.