Франция

Тренер залишиться в національній команді.

Федерація футболу Франції після завершення чемпіонату світу-2022 у Катарі розмірковувала над майбутнім Дидьє Дешама.

У підсумку, керівний орган французького футболу домовився з Дидьє Дешамом про подовження контракту до 2026 року, повідомляє офіційний сайт організації.

Зазначимо, що Дешам працює головним тренером команди з 2012 року. Під його керівництвом французи виграли чемпіонат світу-2018 та Лігу націй, а також дістались фіналу Євро-2016, чемпіонату світу-2022.

Крім того, нові контракти підписали інші представники тренерського штабу Дидьє Дешама.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дидьє Дешаму радили піти зі збірної Франції.