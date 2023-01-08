Франция

Український півзахисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

Атакуючий півзахисник національної збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський змінить клубну прописку у це зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний українець домовився з Марселем про постійний трансфер, за який французький клуб заплатить 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро в якості бонусів.

У понеділок, 9 січня, Руслан Маліновський вже буде у Франції для проходження медичного обстеження в новому клубі.

Незабаром сторони мають офіційно оголосити про перехід українського півзахисника, який цього сезону провів на клубному рівні 15 неповних матчів (547 хвилин), забив один гол і віддав дві результативні передачі.