Франция

Гравця не стало у досить молодому віці.

Колишній опорний півзахисник збірної Камеруну, ПСЖ та інших клубів Модест М'бамі помер у віці 40 років.

Як повідомила прес-служба чинного чемпіону Франції, їх колишній гравець помер від серцевого нападу.

М'Бамі двічі виграв Кубок Франції протягом трьох років перебування в Парижі, загалом зігравши 101 поєдинок з 2003 по 2006 рік.

Після ПСЖ він відправився підкорювати інший французький гранд — Марсель за 2,5 мільйони євро. За цю команду він зіграв 100 матчів.

Також у його кар'єрі були іспанська Альмерія, англійський Віган Атлетік, китайські та арабські клуби. Завершив кар'єру М'бамі у 2016 році.

У складі збірної Камеруну (38 матчів та 3 голи) футболіст виграв медалі Олімпійських ігор.