Франция

Фахівець розповів, чому українець втратив місце в основі.

Головний тренер Аталанти Джан Пьєро Гасперіні розповів про майбутній трансфер Руслана Маліновського в Марсель.

"Переговори між Русланом Маліновським та Марселем у процесі, але я не знаю, чи завершаться вони успіхом і коли угода може бути закрита.



Руслан був важливим гравцем для Аталанти і багато грав, проте, згодом, його замінив Адемола Лукман. Ми не плануємо підписувати ще одного гравця, якщо Малиновський піде", — сказав Гасперіні.

Раніше повідомлялось, що Маліновський вже домовився з Марселем про постійний трансфер, за який французький клуб заплатить 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро в якості бонусів.