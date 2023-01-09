Франция

У Франції назріває конфлікт на рівному місці.

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре раптово різко висловився про Зінедіна Зідана.

Функціонер сказав: "Я навіть не взяв би слухавку, якби Зідан подзвонив", і запропонував влаштувати для Зінедіна "спеціальний конкурс, щоб він знайшов клуб чи збірну".

Це викликало величезний подив у футбольної громадськості, зокрема у футболістів.

Наприклад, за Зідана заступився Кіліан Мбаппе, написавши наступне у Твіттері:

"Зідан — це Франція. Не варто зневажливо ставитися до легенди".

Також за Зідана заступився Франк Рібері та Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера і попросила у Ле Гре вибачитись перед легендою французького футболу.

Нагадаємо, що раніше Дешам подовжив контракт зі збірною Франції.