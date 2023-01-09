Франция

Французький чемпіон вирішив підтримати рекламний імідж на Близькому Сході.

Португальський нападник Кріштіану Роналду з недавніх пір є головною зіркою Ан-Насру та саудівської ліги загалом, проте від’їзд до країни Близького Сходу не означитиме для досвідченого виконавця відсторонення від матчів проти найкращих європейських клубів.

Зокрема, французький Парі Сен-Жермен, користуючись статусом своїх власників, вирішив використати вільний час посеред січня 2023 року задля проведення гостьового турне.

Чинні чемпіони Франції планують завітати до столиці Катару, Дохи, де нещодавно відбувались матчі чемпіонату світу-2022, 17 січня, після чого поїде до Саудівської Аравії в місто Ер-Ріяд, де гратиме проти місцевих Аль-Хіляля та Ан-Насра 19 січня на полі міжнародного стадіону ім. Короля Фахда.

Таким чином, делегація представників Ліги 1, із аргентинським нападником Ліонелем Мессі в складі, завітає в гості до нового клубу Кріштіану Роналду, у той час як два зіркових футболісти матимуть можливість пригадати досвід своїх класичних протистоянь часів виступів за каталонську Барселону та мадридський Реал, чи туринський Ювентус, у випадку португальця, відповідно.