Матчі цієї стадії турніру будуть зіграні 21 та 22 січня.
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10 січня 2023, 10:59
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Франції.
Марсель, який напередодні оголосив про підписання українського хавбека Руслана Маліновського, зіграє проти Ренна.
Лідер французької Ліги 1 ПСЖ поки не впізнав свого суперника на цій стадії турніру. Ним стане переможець пари Реймс Сент-Анн/Васкеаль – Пайс-Де-Кассель. Лілль під керівництвом Паулу Фонсеки зіграє проти По.
Кубок Франції. 1/16 фіналу
Плабеннек – Гренобль
Шамальєр – Париж
Ніор – Осер
Лілль – По
Шамбері – Ліон
Страсбург Кенігсгоффен – Анже
Тан – Нант
Бастія – Лор'ян
Ле-Пюї-ан-Веле – В'єрзон
Реймс Сент-Анн — Васкеаль/ Кассель – ПСЖ
Брест – Ланс
Ле-Ерб'є – Реймс
Бельфор – Аннесі
Марсель – Ренн
Тулуза – Аяччо
Грасс – Родез
Матчі цієї стадії турніру пройдуть 21 та 22 січня.