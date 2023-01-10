Франция

Матчі цієї стадії турніру будуть зіграні 21 та 22 січня.

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Франції.

Марсель, який напередодні оголосив про підписання українського хавбека Руслана Маліновського, зіграє проти Ренна.

Лідер французької Ліги 1 ПСЖ поки не впізнав свого суперника на цій стадії турніру. Ним стане переможець пари Реймс Сент-Анн/Васкеаль – Пайс-Де-Кассель. Лілль під керівництвом Паулу Фонсеки зіграє проти По.

Кубок Франції. 1/16 фіналу

Плабеннек – Гренобль

Шамальєр – Париж

Ніор – Осер

Лілль – По

Шамбері – Ліон

Страсбург Кенігсгоффен – Анже

Тан – Нант

Бастія – Лор'ян

Ле-Пюї-ан-Веле – В'єрзон

Реймс Сент-Анн — Васкеаль/ Кассель – ПСЖ

Брест – Ланс

Ле-Ерб'є – Реймс

Бельфор – Аннесі

Марсель – Ренн

Тулуза – Аяччо

Грасс – Родез

Матчі цієї стадії турніру пройдуть 21 та 22 січня.